بالفيديو والصور.. النصر يستعد للقاء الأهلي
نشر نادي النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أظهر تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، في إطار تحضيراته استعدادًا لمباراة الأهلي.
يذكر أن إدارة نادي النصر، أعلنت فسخ تعاقدها مع اللاعب حسن الراهب بصورة ودية؛ حيث سينتقل اللاعب إلى نادي الشباب.
ويرحب نادي النصر باستمرار مسابقة الدوري دون توقف خلال بطولة آسيا.
#فيديو_النصر 🎥||
العالمي يواصل الاستعدادات اليوم الثلاثاء لمباراة #النصر_الاهليhttps://t.co/w4CDbwgUwt pic.twitter.com/nRljA4PXiB
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 30, 2018
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 41 دقيقة
ويرحب نادي النصر باستمرار مسابقة الدوري دون توقف خلال بطولة آسيا.طبيعي لانهم اكثر فريق مستفيدين من هالموضوع
فرصه لهم غياب نجوم الهلال وانضمامهم للمنتخب يساعدهم اكيد
يعني مايكفي الغيابات في الهلال بأسباب الاصابات
الا يحاولوا يدفوا النصر بأي طريقه ويحاولوا يتعثر الهلال بأي شكل من الاشكال
لكن ان شاءالل هان الله يرد كيدهم في نحرهم
قال يرحب قال اكيد يرحب لانهم مافيه لاعبين كثر من النصر في المنتخب ماغير السهلاوي وجوده مثل عدمه لا في المنتخب ولا في النصر