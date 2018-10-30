بالفيديو والصور.. النصر يستعد للقاء الأهلي

نواف السالم(صدى):

نشر نادي النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أظهر تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، في إطار تحضيراته استعدادًا لمباراة الأهلي.

يذكر أن إدارة نادي النصر، أعلنت فسخ تعاقدها مع اللاعب حسن الراهب بصورة ودية؛ حيث سينتقل اللاعب إلى نادي الشباب.

ويرحب نادي النصر باستمرار مسابقة الدوري دون توقف خلال بطولة آسيا.