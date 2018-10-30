بالفيديو.. الحبيب: المبالغة في المس والعين والسحر سببه المرجعية الاجتماعية
قال الدكتور ” طارق الحبيب ” استشاري الطب النفسي، اليوم الثلاثاء، إن التفسيرات الغريبة التي يطرحها البعض، بإنها ” مس، أو سحر، أو عين ” ، ترجع في الأساس إلى مرجعيتهم الاجتماعية لديهم، والتي تدفعهم إلى تفسير الأشياء الغربية بالنسبة لهم ” أما سحر، أو جن، أو عين ” ، ولذلك يبحثون في قواميسهم لتفسير تلك الأشياء وفقًا لما يرونه.
وأضاف ” الحبيب ” ، في لقائه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن هذه الفئة من الناس كلما صعب عليهم تفسير ما يرونه يذهبوا إلى الغيبيات، لافتًا إلى أنهم يكونوا أكثر تعلقًا بالأساطير رغم أن ” الجن، والسحر، والحسد ” حقائق ولكن المبالغة فيها مشكلة كبيرة.
وأوضح ” الحبيب ” ، أن نسبة حدوث الأشياء لتلك الأمور يصعب الأمر، لأن إثباتها إشكالية، ونفيها إشكالية أيضًا، ولذلك يجب الرجوع للأية الكريمة ” ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ” .
#مفرح_الشقيقي @mofareh5 يسأل: قاتل والديه.. هل يمكن أن يكون مصابا بالسحر أو الجن أو العين؟
استشاري الطب النفسي البروفيسور #طارق_الحبيب @Talhabeeb يجيب..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/de1bvFfy1u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 30, 2018
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