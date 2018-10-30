بالفيديو.. الحبيب: المبالغة في المس والعين والسحر سببه المرجعية الاجتماعية

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور ” طارق الحبيب ” استشاري الطب النفسي، اليوم الثلاثاء، إن التفسيرات الغريبة التي يطرحها البعض، بإنها ” مس، أو سحر، أو عين ” ، ترجع في الأساس إلى مرجعيتهم الاجتماعية لديهم، والتي تدفعهم إلى تفسير الأشياء الغربية بالنسبة لهم ” أما سحر، أو جن، أو عين ” ، ولذلك يبحثون في قواميسهم لتفسير تلك الأشياء وفقًا لما يرونه.

وأضاف ” الحبيب ” ، في لقائه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن هذه الفئة من الناس كلما صعب عليهم تفسير ما يرونه يذهبوا إلى الغيبيات، لافتًا إلى أنهم يكونوا أكثر تعلقًا بالأساطير رغم أن ” الجن، والسحر، والحسد ” حقائق ولكن المبالغة فيها مشكلة كبيرة.

وأوضح ” الحبيب ” ، أن نسبة حدوث الأشياء لتلك الأمور يصعب الأمر، لأن إثباتها إشكالية، ونفيها إشكالية أيضًا، ولذلك يجب الرجوع للأية الكريمة ” ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ” .