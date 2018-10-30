أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة السبهان

الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة السبهان في وفاة محمد بن علي السبهان – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة السبهان عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .