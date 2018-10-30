بالفيديو.. السبيعي يكشف عن خاصية جديدة في تطبيق ” سناب شات “

علي القحطاني(صدى):

كشف عبدالله السبيعي، مهتم بالتقنية، أنه الآن تستطيع التبليغ عن من ينشر محتوى فاضح في سناب شات، والتطبيق بدوره يغلق حسابه.

وقال السبيعي من خلال مداخلة له في برنامج ” تم ” ، الذي يعرض على قناة السعوديين، إن من لم يكن له من نفسه واعظ لن تنفعه المواعظ، لذلك تقوم بعض البنات بنشر صور خارجة؛ لكي تحصل على عدد كبير من المشاهدات، دون اكتراثها بوجود السعودية أو الشرق الأوسط ككل.

وتابع: ” فالآن تقدر تبلغ أن هذة تدعو إل العنف والكراهية، أو أنها جنسية، أو فاضحة، أو فيها دعوى بالتهديد أو القتل ” ، مبينًا: تقدر تبلغ بأي شيء.

واستطرد أن فتاة مشهورة، كانت معها أرنب تقوم بتغطيسه، مما دفع رواد ” تويتر ” إلى البلاغ عنها، فتم إغلاق حسابها رغم وصوله لمليون متابع.