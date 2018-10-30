بالفيديو.. المبيض ردًا على المشككين بالعقاريين: الأمر يوكل لأهله

عادل الحربي (صدى):

قال ” خالد المبيض ” عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بـ ” الرياض ” ، اليوم الثلاثاء، ردًا على من يشكك بمصداقية العقاريين، إن خلاصة القول في هذا الموضوع بأن الأمر يوكل لأهله.

وأضاف ” المبيض ” ، خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” المذاع عبر فضائية ” الإخبارية ” ، بأنه على سبيل المثال الأولى أن يسأل شخص متخصص في مجال العقارت منذ فترة طويلة تقرب على 25 عام مثلى على سبيل المثال له دراية بالعقارات وإجراءات البيع، وثمن البناء، أم شخص ليس له أي خبرة بالعقارات وينظر فقط من باب التنظير، ولا يملك الكفاءة اللازمة أو المهنية اللازمة للاستشارة في مثل هذه الأمور.