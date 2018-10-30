بالفيديو.. ” الصحة ” تحذر من عادة خطيرة تضر بالضيوف

علي القحطاني(صدى):

شددت وزارة الصحة على ضرورة عدم إجبار الضيوف الذين يعانون من أمراض مزمنة على تناول أطعمة غير ملائمة لوضعهم الصحي.

وحذرت الصحة من تلك العادة الخطيرة، مبينة أنها تضر بالضيوف وتنتهي بدخولهم في معاناة لعدم رغبة المريض في إحراج مضيفه.

وشارك الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو توعوي، يحذر من تناول المصابين بأمراض القلب والسكر والحساسية أطعمة معينة؛ ما قد يتسبب للمريض في معاناة مستمرة تنتهي بالعناية المركزة نتيجة تفاقم خطورة الحالات ورغبة المرضى أحيانا في عدم إحراج مضيفهم وذلك بالاستجابة لمن يقدمون له أطعمة تحت ضغط وإلحاح منه.