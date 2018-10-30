هروب قائد مركبة أموال قبل تغذية جهاز صراف آلي بالرياض

عادل الحربي (صدى):

هرب قائد مركبة إحدى شركات نقل الأموال قبل تغذية جهاز صراف آلي في الصناعية الثانية بالرياض أمس الأول.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن قائد المركبة طلب من حارسي الأمن المرافقَين له النزول لشراء طلبات من محل تموينات، وبعد نزولهما هرب بالمركبة.

وتبحث الجهات الأمنية عن السائق الهارب، ولم تصدر حتى الان بيان بالتفاصيل.