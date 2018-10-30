هروب قائد مركبة أموال قبل تغذية جهاز صراف آلي بالرياض
هرب قائد مركبة إحدى شركات نقل الأموال قبل تغذية جهاز صراف آلي في الصناعية الثانية بالرياض أمس الأول.
وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن قائد المركبة طلب من حارسي الأمن المرافقَين له النزول لشراء طلبات من محل تموينات، وبعد نزولهما هرب بالمركبة.
وتبحث الجهات الأمنية عن السائق الهارب، ولم تصدر حتى الان بيان بالتفاصيل.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2769 ] نشر منذ 2 ساعتين
غبي وين بيروح يعني ….
بيجيبونة من اذنة 👂👮
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57309 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكين ياموهم نفسك باالغناة ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا