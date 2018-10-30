بالفيديو.. صراخ هيستيري لـ ” مايا دياب ” عقب رؤية تمثالها بتركيا

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” ، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن سعادتها العارمة، بعد الكشف عن تمثال لها من الشمع سيتم عرضه في متحف ” مدام توسو ” بمدينة إسطنبول التركية.

وظهرت ” مايا ” ، في الفيديو لحظة رؤيتها للتمثال وردّ فعلها، حيث لم تتمكن من منع نفسها من الصراخ والضحك بذهول واستغراب أمام الحاضرين في الغرفة.

وعلقت ” مايا ” ، بعفوية على المقطع قائلة: ” لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب، الإحساس والشعور ما بينوصف خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك، فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم ” .