بالفيديو.. صراخ هيستيري لـ ” مايا دياب ” عقب رؤية تمثالها بتركيا
نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” ، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن سعادتها العارمة، بعد الكشف عن تمثال لها من الشمع سيتم عرضه في متحف ” مدام توسو ” بمدينة إسطنبول التركية.
وظهرت ” مايا ” ، في الفيديو لحظة رؤيتها للتمثال وردّ فعلها، حيث لم تتمكن من منع نفسها من الصراخ والضحك بذهول واستغراب أمام الحاضرين في الغرفة.
وعلقت ” مايا ” ، بعفوية على المقطع قائلة: ” لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب، الإحساس والشعور ما بينوصف خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك، فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم ” .
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When Maya met Maya… لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب. الإحساس والشعور ما بينوصف خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك. فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم ❤️ @mt_istanbul @madametussaudslondon #london #MayaDiab #WaxFigure #ImmortalFigure #iBecameImmortal #Immortal #Istanbul #مايا_دياب
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