بالفيديو.. صراخ هيستيري لـ ” مايا دياب ” عقب رؤية تمثالها بتركيا

View this post on Instagram

When Maya met Maya… لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب. الإحساس والشعور ما بينوصف خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك. فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم ❤️ @mt_istanbul @madametussaudslondon #london #MayaDiab #WaxFigure #ImmortalFigure #iBecameImmortal #Immortal #Istanbul #مايا_دياب