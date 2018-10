كيم كارداشيان: زوجي يسعى لإنجاب 7 أطفال مني بـ ” التحرش “

واشنطن(صدى):

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أن زوجها، مغني الراب الأمريكي، كانيى ويست، يسعى لإنجاب 7 أطفال منها.

وقالت كارداشيان في برنامجها الواقعي الشهير ” Keeping Up with the Kardashians ” ، الأحد، لصديقتها لارسا بيبن، إن زوجها يطمح لإنجاب المزيد من الأطفال منها، وذلك بالتحرش بها.

وأكدت كيم كارداشيان لصديقتها في المقابل، أنها تعارض رغبة زوجها في إنجاب 7 أطفال، قائلة : أصبحنا نعيش في عالم مجنون لاسيما مع زيادة انتشار حوادث القتل بالأسلحة النارية داخل المدارس في الولايات المتحدة.