وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

-كبير فنيي وظائف الأعصاب (الرياض).

-كبير محللي هندسة النظم (الرياض).

– محلل معالجة المعاملات (الرياض).

-مترجم طبي سريري (الرياض).

-صيدلاني ثالث (الرياض).

-سكرتير أول (الرياض).

-مساعد تخطيط صدى القلب (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية (الرياض).

– محلل تطبيقات (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– ممرض أول (جدة).

.-كبير السكرتاريين (جدة).

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