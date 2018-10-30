” الداخلية ” توضح عقوبة انتهاك الأعراض بالتصوير

حمود العنزي (صدى):

أوضح تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية أن انتهاك الأعراض بالتصوير يعد من جرائم الابتزاز، ونشرها أو التهديد بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية.

وقال التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعتبر جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها السجن سنة ، وغرامة مالية 500 ألف ريال.

وأكد التطبيق أنه يمكن التبليغ عن هذه الجرائم عبر تطبيق كلنا أمن من خلال اختيار ” الدوريات ” .