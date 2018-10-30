هل يتطلب من المنشآت فواتير عند تقديم الإقرارات الضريبية؟.. حساب القيمة المضافة يوضح

عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب ضريبة القيمة المضافة التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل،اليوم الثلاثاء، أنه لا يتطلب من المنشآت أي فواتير أو مستندات عند تقديمها الإقرارات الضريبية.

وقال حساب ضريبة القيمة المضافة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إنه يتعين على المنشآت الاحتفاظ بالمستندات لمدة 6 سنوات على الأقل في نسختها الإلكترونية أو الورقية باللغة العربية، وذلك في حال طلبتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض التدقيق.