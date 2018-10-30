بالفيديو.. دنيا بطمة تعترف بإجرائها تعديلات في وجهها

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إنها ليست ضد التجميل، ولكنها ضد من ينكر قيامه بالعمليات، وذلك بعد هجومها على الفنانات المغربيات بسبب التجميل، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر مقطع فيديو لها، تعترف من خلاله عن عمليات التجميل التي خضعت لها في الفترة الأخيرة.

وتابعت في تصريح تلفزيوني، أن عمليات التجميل تكون واضحة، وتحدثت عن ثقتها بنفسها، لافتة إلى أن من تنكر من الفنانات إجرائها للتجميل ينقصها الثقة بالنفس.

كما اعترفت باجرائها العديد من التعديلات في وجهها، والتي لم تصل لحد أن تكون جراحة تجميلية، بل فقط بعض حقن البوتوكس والفيلر التي تعتمدها باستمرار وبشكل شهري للعناية ببشرتها وبجمالها.

يذكر أن بطمة أثارت ضجة كبيرة خلال إحيائها لحفلة زفاف مؤخرًا، إذ بدت بملامح مختلفة وبوجه نحيف وذقن عريضة.