غوارديولا: سوء أرضية ” ويمبلي ” مكننا من 3 نقاط

ماجد محمد(صدى):

أمتدح ” بيب غوارديولا ” مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، فريقه عقب فوز فريقه أمس 1-صفر على نظيره ” توتنهام هوتسبير ” على أرضية استاد ” ويمبلي ” السيئة، قائلًا: ” إن هذه الأرضية ربما تكون أنقذت فريقه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” .

وفي هذا الإطار أخفق ” سيتي ” في إضافة المزيد بعد التقدم بهدف مبكر للجزائري ” رياض محرز ” بعد 6 دقائق من البداية، وبدا أنه سيهدر الفوز عندما حصل ” إيريك لاميلا ” على فرصة للتعادل، وتلقى اللاعب الأرجنتيني تمريرة من زميله ” ديلي آلي ” فيما افتقد الدقة بعدما ارتدت الكرة من الأرض السيئة، وأهدر فرصة سهلة لإدراك التعادل لتوتنهام صاحب الأرض.

وحافظ ” سيتي ” ، على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، ليستعيد صدارة المسابقة بفارق الأهداف عن ” ليفربول ” ، ولفت ” غوارديولا ” ، إلى أن أرضية الملعب التي تأثرت بوضوح باستضافة مباراة في كرة القدم الأمريكية قبلها بيوم واحد قائلًا: ” هذه ليست الأجواء المناسبة للعب كرة القدم، تأقلمنا بشكل جيد، بالنسبة للاعبي فريقي وللاعبي توتنهام أتمنى حل المشكلة في المستقبل ” .

ومن جانبه حاول ” ماوريسيو بوكيتينو ” مدرب توتنهام، التقليل من أهمية سوء أرضية الملعب، رغم إشارته إلى أنها ساهمت في إهدار فرصة ” لاميلا ” ، قائلًا: ” عندما جاءت الكرة إلى إيريك قلت هدف لكن هذا لم يحدث، وعندما شاهدتها في الإعادة إرتدت الكرة قبل أن تصل إلى حذائه ولهذا أهدر الفرصة ” .

وأضاف ” بوكيتينو ” ، الذي ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى تدريب ” ريال مدريد ” : أعتقد أنها كانت مباراة جيدة وسط ظروف صعبة وأنا فخور جدا، الجهد المبذول كان رائعا، ومن المؤسف أننا استقبلنا الهدف بعد خمس دقائق لكن الفريق كان جيدًا، أنا سعيد بالأداء.