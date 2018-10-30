مقتل مغني الراب الأمريكي ” Young Greatness ” بالرصاص في نيو أورليانز

واشنطن(صدى):

كشفت الشرطة الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مغني الراب ” ثيودورجونز ” في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين بعد إطلاق نار عليه من طرف مجهولين، حيث واختفت سيارته من موقع الجريمة، ليُعثر عليها بعد ساعات في مكان آخر.

وقالت الشرطة في بيان لها: توفي الفنان البالغ من العمر 34 عاماً والمعروف باسم ” Young Greatness ” بالقرب من مقهى ” Waffle House ” ، في مدينة نيو أورليانز بمقاطعة لويزيانا الأمريكية.

والجدير بالذكر أن ” Young Greatness ” هو ثاني مغني راب يُقتل في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.