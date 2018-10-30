الأحوال المدنية تطلق خدمة جديدة توفر الوقت

نايف السالم(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة التعريف الإلكتروني لتعريف ولي الأمر بأفراد أسرته دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.

ويهدف التعريف الإلكتروني إلى توفير الوقت على أولياء الأمور غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من أفراد الأسرة للتعريف به في مكاتب الأحوال.

كما تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد أولياء الأمور في نفس المدينة أو انشغالهم في أعمال أخرى.