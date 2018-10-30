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” المملكة ” تعفي الدول الفقيرة من ديون قيمتها 6 مليار دولار

” المملكة ” تعفي الدول الفقيرة من ديون قيمتها 6 مليار دولار
نايف السالم(صدى):

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء الدول الأقل نموًا من ديون مستحقة للسعودية فاقت قيمتها 6 مليارات دولار.

وأكد ” المجلس ” ، على تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.

وجاء القرار استمرارًا لأداء ” المملكة ” لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.


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