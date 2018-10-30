تفاعلاً مع تغريدة تركي آل الشيخ.. اتحاد القدم يقرر العفو عن الرياضيين الموقوفين محليًا

نواف السالم(صدى):

قرر اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، العفو عن كل من صدرت بحقه عقوبة انضباطية، من الرياضيين والإداريين الموقوفين محلياً.

وجاء ذلك بعد أن طالب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن الرياضيين والإداريين الموقوفين محلياً، بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها.

وقال الاتحاد في بيان له: انطلاقًا من مصادقة مجلس إدارة الاتحاد على الائحة الجديدة للانضباط والأخلاق خلال اجتماعي الأول قرر المجلس بناء على مادة 34/18، من النظام الاساس لاتحاد القدم العفو عن كل شخص صدرت بحقه عقوبه انضباطية سواء كانت مالية أو رياضية.

ويذكر أن ذلك القرار جاء بعد تأهل المنتخب الوطني تحت ١٩ عامًا، إلى كأس العالم ٢٠١٩ في بولندا، بعد فوزه على استراليا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في دور ربع النهائي.