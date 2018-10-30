بالصور.. بيتزي يتابع ديربي حائل في دوري الدرجة الأولى

نواف السالم(صدى):

حرص الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، على حضور مباراة الطائي أمام الجبلين ” ديربي حائل ” ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

تأتي متابعة بيتزي للمباراة ضمن متابعته اللاعبين السعوديين قبل التوقف الدولي القادم في 12 نوفمبر المقبل وحتى 20 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر لخوض منافسات كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، بعد أن وضعته القرعة على رأس المجموعة الخامسة بجانب كوريا الشمالية ولبنان وقطر. وتبدأ أكبر بطولة آسيوية في الخامس من يناير 2019 وحتى الأول من فبراير.