الرضاعة الطبيعية ” أساس الحياة ” بولادة مكة

حسين العلي(صدى):

تُحيي مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي 2018م تحت شعار (الرضاعة الطبيعية اساس الحياة)، تعزيزاً لثقافة الرضاعة الطبيعية الشاملة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير الدعم وتحقيق الهدف الحقيقي والداعي إلى حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها.

حيث يهدف الإحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة إلى تشجيع الامهات على إرضاع مواليدهن طبيعياً، وتُطلع العاملين الصحيين على أفضل سبل دعم ممارسة الرضاعة الطبيعية.

ومن هنا ذكرت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بالمستشفى الدكتورة/ ليزا عمر سلام أن هذا اليوم يأتي مزامنةً مع الأسبوع العالمي للإحتفال بالرضاعة الطبيعية والذي تحتفل به جميع البلدان حول العالم لما لأهميه الرضاعة في تزويد الأطفال ببداية أوفر صحةً للحياة ويمثل اللقاح الأول الذي يتلقاه الطفل بتزويده بالأضداد، ويُسهم في النمو والتطور الصحيينِ للأطفال ويحميهم خلال السنتين الأوليين، وكذلك طوال حياتهم، مضيفةً أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للأمهات أيضاً، حيث إنها تقلل من خطر إصابتهن بسرطان الثدي والمبيض وداء السكري.

كما أشارت المنسقة المحلية لبرنامج الرضاعة الطبيعية بمكة الدكتورة/ اسماء احمد هوساوي إلى أن الرضاعة الطبيعية تنقذ حياة الرضيع و تساعد فوائدها الصحية في الحفاظ على صحته في الأيام الأولى من ولادته، وتمتد إلى حد بعيد من مرحلة البلوغ.. منوهةً إلى أن ممارستها تستلزم الدعم والتشجيع والتوجيه، وبتنفيذ الخطوات الأساسية على الوجه السليم ستزيد زيادة معدلات الإرضاع الطبيعي في العالم بدرجة كبيرة، ومنح الأطفال أفضل بداية حياتية ممكنة.

ومن جهته رحب مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أنس عبدالحميد سدايو بجميع الحضور وللمشرفين على البرنامج وقدم شكره لمساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة الدكتور/ أحمد الخروبي على تشريفه وحضوره لإفتتاح المعرض المصاحب للفعالية، مُبدياً حرصه لتكون مستشفى الولادة والأطفال بمكة مستشفى #صديق_للطفل، مقدماً نصيحته للأمهات بضرورة الإلتزام بالرضاعة الطبيعية للطفل المولود ومُشيراً إلى أن الرضاعة الطبيعية تشكل اللقاح الأول الذي يُعطى للرضيع فيزوده بالمضادات الحيوية البالغة الأهمية ويعزز مناعته.

وفي هذا السياق عبر الدكتور/ أحمد الخروبي عن فخره بهذه المبادرات المؤدية إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأمهات من خلال برامج التوعية المستمرة وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتوفير البرامج التدريبية حول كيفية القيام بعملية الرضاعة الطبيعية، مقدماً شكره لإدارة المستشفى و للأقسام وجميع الجهود المبذولة والمشاركين في إخراج الأسبوع العالمي بهذا الشكل الناجح.

ختاماً تم تكريم القائمين والمشاركين وتم أخذ جولة على المعرض المصاحب.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية ضمن السياسة التي تنتهجها المستشفى لتكون مستشفى صديقاً للطفل .