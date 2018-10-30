بالصور.. استمرار هطول الأمطار في عسير.. والثلوج على السودة

أبها(صدى):

غطت الثلوج، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مركز السودة وقرى بني مازن وشمال أبها، وأجزاء من طريق الملك عبدالله وطريق الميه حتى محافظة أحد رفيدة وشرق عسير.

كما استمرت هطول الأمطار على منطقة عسير، وشملت مدينة أبها وضواحيها، وعدد من المركز.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد.

كما حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من استمرار هطول الأمطار الرعدية المثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.