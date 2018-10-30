بالفيديو.. عودة ظهور مجموعة ” kkk ” أمام مسجد بأيرلندا

دبلن(صدى):

كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مقطع فيديو لمجموعة عنصرية تشبهت بـ جماعة ” kkk ” ، وتواجدت أمام مسجد في أيرلندا، حاملين الأخشاب والصلبان ويتجولون حول المسجد، ما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الأوروبي.

وأظهر المقطع، مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي المميز لجماعة كو كلوكس كلان أو ” كي كي كي ” وهي جماعة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الستينات كانت في فترة اضطهاد البيض للسود و كانوا يقومون بقتل و تعذيب الأشخاص الملونيين.

وأشارت ” وسائل الاعلام ” ، إلى أن الشرطة بدأت في البحث عن تلك المجموعة،وسبب تواجدها في هذا التوقيت وذلك المكان تحديدًا، مشددة على رفضها لتلك التصرفات ووصفتها بالغير مقبولة، مطالبة باحترام العقائد والأجناس.