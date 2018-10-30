مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض قياس أداء الأجهزة العامة للربع الثاني

الرياض(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول الوضع الحالي لقياس أداء الأجهزة الحكومية للربع الثاني من العام الجاري، والذي تناول الوضع الحالي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتحليلاً لأداء الأجهزة العامة، ومدى رضا المستفيدين.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.