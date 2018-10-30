بالفيديو.. الفنانة ” وعد ” تكشف حقيقة رقص لجين عمران في حفل زفاف

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الفنانة وعد حقيقة نشر الفيديو المسرب الذي أظهر الإعلامية السعودية لجين عمران وهي ترقص في أحدى حفلات الزفاف.

وقالت الفنانة خلال لقاء أجري معها ضمن برنامج ” عرب وود ” الذي يعرض على شاشة ” روتانا سينما ” ، إن ما بينها وبين لجين خلاف بسيط وأنها ترى فيها أختًا لها.

وتابعت أن لجين قامت بالرقص فيما لم تجد هي ما يلزمها بتنبيهها إلى عدم القيام بذلك بسبب التصوير، وأن ” أهل ” الحفلة اتصلوا بها بعد ذلك وطلبوا منها، نقلاً عن لجين، حذف الفيديو عن حسابها، لافتة إلى أن فيديو أخر لا علاقة لها به انتشر بعد ذلك.

وغردت لجين على حسابها على ” تويتر ” ، معربة عن غضبها بسبب تسريب مقطع فيديو : ” ‏الحمدلله لست مهتمة بكلام ناس تنتظر الزلة لأنني لم أفعل ما هو خارج إطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية، مضيفة: ” كل البنات والسيدات يرقصن براحتهن كونه عرسًا نسائيًا من دون رجال، لكن ما أزعجني أن أهل الزفاف نبهوا في أكثر من مرة بالميكروفون إلى أن التصوير ممنوع ومع ذلك حصل التصوير.. والله عيب ” .

وأنهت تغريدتها: ” أنا لا أتكلم فقط عن حساب وعد لأن وعد سلمت لإحداهن التصوير، وصورت كل شيء على المسرح من دون أن تعود لوعد ودون علمي، ولما علمت مباشرة طلبنا من وعد حذفه ولم تقصر، حذفته فوراً، لكن هناك نساء أخريات من المدعوات صورن ونشرن متعمدات الإساءة ” .

