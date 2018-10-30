بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل مجددا بعد وقوعها في الحب

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو أعلنت من خلاله أنها تعيش حالة حب، مما تسبب في إثارت جدلا كبيرا بين متابعيها.

وأظهر الفيديو الفنانة وهي تتحدث عبر تطبيق ” سناب شات ” عن ” الهوليوود سمايل ” ، ليرن هاتفها فجأة ويبدو عليها الارتباك، وتضطر الى قطع التسجيل للردّ بحركة غريبة.

وعلقت مريم فوق المقطع قائلة: ” آخر لقطة بالفيديو، شكل البنت لما يدق عليها الحب ” ، وارفقتها بـ ” ايموجي ” وجوه ضاحكة، في إشارة منها الى أنها قدتكون بدأت في علاقة حب جديدة بعد فترة طويلة من انفصالها عن زوجها السابق السعودي فيصل الفيصل.

وتركت الفنانة لدى متابعيها الكثير من الأسئلة حول حقيقة وقوعها في الحب من جديد، لا سيما وأن الاعلان ترافق مع انتشار صورة لها مع شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما تم حظرها ومنع انتشارها بين المتابعين، ولم يعلن عن هوية الشاب.