وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق البنك الإسلامي للتنمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير قسم التسويق والاتصالات: درجة الماجستير في تخصصات: (الاتصال أو التسويق، العلامة التجارية، الصحافة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه، مساعد أسواق المال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

بالإضافة إلى : أخصائي سويفت (الأنظمة المصرفية): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

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