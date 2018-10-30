بالصور.. حسن الراهب يشارك في تدريبات الشباب للمرة الأولى

ماجد محمد(صدى):

شارك حسن الراهب والذي انضم أمس إلى الفريق العاصمي كلاعبٍ هاوٍ، قادماً من نادي النصر، تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأعرب الراهب عن أمله في أن يقدم ما يفيد فريقه الجديد وأن يكون على قدر الثقة التي منحاها له خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

وقال: أتمنى أن أوفق في تقديم الجهد والعطاء الذي يوازي هذه الثقه وأن أكون عند حسن ظن الشبابيين جميعا.

ويذكر أن فريق الشباب يستعد لمواجهة نظيره الوحدة في إطار الجولة الثامنة من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.