بالصور.. حسن الراهب يشارك في تدريبات الشباب للمرة الأولى
شارك حسن الراهب والذي انضم أمس إلى الفريق العاصمي كلاعبٍ هاوٍ، قادماً من نادي النصر، تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
وأعرب الراهب عن أمله في أن يقدم ما يفيد فريقه الجديد وأن يكون على قدر الثقة التي منحاها له خالد البلطان رئيس نادي الشباب.
وقال: أتمنى أن أوفق في تقديم الجهد والعطاء الذي يوازي هذه الثقه وأن أكون عند حسن ظن الشبابيين جميعا.
ويذكر أن فريق الشباب يستعد لمواجهة نظيره الوحدة في إطار الجولة الثامنة من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 18 دقيقة
بالتوفيق للكابتن :- حسن الراهب،،
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3216 ] نشر منذ 3 دقائق
النصر فرط فيه لعيون السهلاوي
افضل لاعب بديل مشاغب يصنع فارق
تمنيته مع الهلال افضل من ريفاس
بالتوفيق للراهب
اتوقع له بصمات في الشباب اذا شد حيله