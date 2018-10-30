بالصور.. الأمطار تكشف فشل مشروع تصريف مياة الشوارع بحي الرصراص

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مياة الأمطار خلال الفترة الحالية خاصة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١-٢-١٤٤٠ فشل مشروع تصريف المياة في حي الرصراص في محافظة خميس مشيط، حيث تم تنفيذه قبل فترة وجيزة وقد صرح من المصادر المسىؤلة بان تم تنفيذ مشروع الصرف واصلاح الخلل.

وأظهرت بعض الصور عدم اصلاح المشروع بالشكل الذي يرضي المسؤلين، والمواطنين الذي تم تنفيذه.

وطالب ساكني حي الرصراص بضرورة معرفة سبب فشل مشروع تصريف المياة حيث أنه يتسبب في مداھمة المنازل واحتجاز السكان وتعطیل حركة السیر في أغلب الشوارع.