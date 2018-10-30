الأرصاد تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على نجران

نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا وبدر الجنوب وثار والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإتباع الإرشادات والتعليمات.