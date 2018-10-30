شاهد.. مذيع سعودي ينشر صورتين له مع بريطانية الفارق بينهما 45 عاما

نايف السالم(صدى):

نشر المذيع ” سبأ باهبري ” صورتين جمعته بـ ” بريطانية ” الفارق بينهما 45 عاما.

وظهر ” باهبري ” في الصورة القديمة وهو في مرحلة الشباب والبريطانية في مرحلة الطفولة بينما ظهرا في الصورة الحديثة وهما في مرحلة متقدمة من العمر.

وقال ” باهبري ” خلال تعليق أرفقه بالصورتين ” هذه الفتاة التي في الصورة اليسرى كنت استأجر غرفة في منزلهم في پول ببريطانيا لمدة عامين .

وتابع : بقيت صلتي بأهلها أزورهم بين حين وآخر دون أن أراها لأنها تزوجت وانتقلت لمنطقة أخرى ” .

وأضاف: أتت للرياض في رحلة عمل وبحثت عني وتناولنا العشاء الليلة مع زوجتي وأبنائي واستعدنا ذكريات عمرها ٤٥ سنة ” .