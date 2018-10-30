شاهد.. مذيع سعودي ينشر صورتين له مع بريطانية الفارق بينهما 45 عاما
نشر المذيع ” سبأ باهبري ” صورتين جمعته بـ ” بريطانية ” الفارق بينهما 45 عاما.
وظهر ” باهبري ” في الصورة القديمة وهو في مرحلة الشباب والبريطانية في مرحلة الطفولة بينما ظهرا في الصورة الحديثة وهما في مرحلة متقدمة من العمر.
وقال ” باهبري ” خلال تعليق أرفقه بالصورتين ” هذه الفتاة التي في الصورة اليسرى كنت استأجر غرفة في منزلهم في پول ببريطانيا لمدة عامين .
وتابع : بقيت صلتي بأهلها أزورهم بين حين وآخر دون أن أراها لأنها تزوجت وانتقلت لمنطقة أخرى ” .
وأضاف: أتت للرياض في رحلة عمل وبحثت عني وتناولنا العشاء الليلة مع زوجتي وأبنائي واستعدنا ذكريات عمرها ٤٥ سنة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57280 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, حلوه الذكريات ,,
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 7 دقائق
الصوره عكس الاتجاه هههههههه
هي اصغر منه ايام الطفوله يعتبر بالنسبه له هههههههه
وهي في الكبر اكبر منه تقول جدته هههههههه
الله ايام جميله ذكروتني ايام الطفوله الله يسعد جوك يا كاتب الخبر