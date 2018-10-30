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  • نشر : منذ 4 ساعات
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السرعة الزائدة تسبب وفاة و5 إصابات في حادث تصادم

السرعة الزائدة تسبب وفاة و5 إصابات في حادث تصادم
محمد السعران(صدى):

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة في حادث تصادم صباح اليوم في جدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد ‘ ‘إن الحادث وقع بحي الصالحية خلف بنده نتيجة السرعة الزائدة ونتج عنه وفاة و5 إصابات قُدِّمت لهم الخدمة الاسعافية من قبل الفرق ونقلت الى المنشأت الطبية .

وأضاف، أن 4 فرق إسعافية والقائد الميداني فهد الطياري باشروا الحادث، حيث تم نقل اصابتين خطيرة وإصابة متوسطة الى مجمع الملك عبدالله الطبي
واصابتين متوسطة تم نقلها الى مستشفى الملك فهد العام .


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