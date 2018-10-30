وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير الصحة المهنية والبيئة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص هندسة الصحة والسلامة والبيئة، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي سلامة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص مراقبة الحركة الجوية، أو ما يعادلها.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .