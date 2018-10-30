بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد.

وأوضحت الهيئة أن هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، حسبما نشرت على موقعها في ” تويتر ” ، وذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.