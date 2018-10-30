” المحاسبين القانونيين ” تعلن عن 22 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لكلًا من حملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأعلنت الهيئة أن الوظائف المتاحة تحمل اسم:

– مراجع أول.

– مراجع حسابات رئيسي عدد 5 وظائف.

– مدقق أول عدد 5 وظائف.

– سكرتير عدد وظيفتين.

– مساعد مراجع عدد 5 وظائف.

– مدير مراجعة عدد 3 وظائف.

– مراجع.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2018م، على أن يستمر التقديم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا..