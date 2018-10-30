وزير الحج والعمرة: فتح المجال لعدد أكبر من الشركات يسهم في رفع التنافسية في الخدمة

سعيد العجل(صدى):

برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن انطلقت اليوم الاثنين ورشة العمل الأولى لشركات ومؤسسات العمرة، والتي تختص بعرض ومناقشة استراتيجية قطاع العمرة ضمن رؤية المملكة ‪2030‬، والتي ينظمها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة.‬‬‬

وأعرب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في الكلمة الافتتاحية للورشة عن سعادته بوقوفه أمام مستقبل خدمة ضيوف الرحمن مخاطبا ممثلي شركات العمرة ومؤسسات الطوافة، مؤكدا أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات وصول المزيد من الحجاج والمعتمرين.

ودعا معاليه الشركات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن إلى مزيد من الحرص على رفع مستوى الجودة في خدماتها. وكشف معاليه أنه سيتم طرح فرص استثمارية جديدة للشركات العاملة في قطاع الحج والعمرة ذات معايير عالية، في ظل وجود بيئة احترافية تقدم أرقى الخدمات للحاج والمعتمر والزائر وتثري تجربته في كل مرحلة من الرحلة منذ وصوله وحتى مغادرته بعد أداء المناسك في راحة وطمأنينة.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن فتح المجال لعدد أكبر من الشركات هو في حد ذاته قائم على رفع التنافسية في الخدمة، وتقديم خيارات مثالية، وأن المكسب الحقيقي والمستدام هو مقدار العطاء والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى فتح باب إصدار تأشيرات العمرة على مدار العام دون توقف خلال موسم الحج.

من جهة أخرى استعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عبد العزيز وزان الأهداف الخاصة بالعمرة، وأرقام وإحصائيات الوضع الراهن في العمرة، والتعرف على تحديات قطاع العمرة.

بعدها أوضح محاور عمل الاستراتيجية والخطط التنفيذية، والتي تشمل مواكبة زيادة أعداد المعتمرين بخدمات نوعية، وتحقيق كفاءة الإجراءات من خلال المنصات الإلكترونية، لتحسين خدمات المعتمرين.

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش للمداخلات التي تمحورت حول دور الشركات والقطاع الخاص في منظومة خدمات المعتمرين.