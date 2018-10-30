أمير الرياض يستقبل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويرأس اجتماعاً بيئياً

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, بمكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي, وعدداً من مسؤولي الهيئة.

ورحب سموه بالجميع, مؤكداً دورهم البيئي المهم في رصد المؤثرات والملوثات والتعامل معها وفق أنظمة ومعايير عالمية ومحلية في التنفيذ والتشغيل.

ورأس سمو أمير منطقة الرياض, بحضور سمو نائبه, اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ومسؤولي الهيئة, ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري, وعدداً من مسؤولي أمانة منطقة الرياض, والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأهدافها الاستراتيجية وآليات عملها وتطبيقها للمعايير في المراقبة البيئية والتنسيق والتواصل للحد من التلوث, كما نوقشت أبرز المعوقات والمظاهر البيئية المخالفة واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي.