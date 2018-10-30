الأمير هاري غاضبًا في القصر الملكي: ما تريده ميغان تحصل عليه

لندن(صدى):

قال روبرت جوبسون، الذي يعرف الكثير عن كواليس الحياة في القصر الملكي البريطاني، في تقارير صحفية، إن الأمير هاري كان يشعر بالتوتر أثناء استعداده للزواج من ميغان ماركل.

وأوضح أن الأمير يعرف بالعصبية وسرعة الغضب في العائلة المالكة، مشبهًا إياه بوالدته الراحلة الأميرة ديانا، مؤكدًا أنه لم يتردد في الصراخ أمام موظفي القصر لكي يدفعهم إلى إطاعة خطيبته حينها، قائلًا: ” ما تريده ميغان تحصل عليه. ”

يذكر أن الأمير والنجمة السابقة تزوجا في 19 مايو المنصرم في حفل فاخر شاهده أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.