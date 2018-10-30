بالفيديو.. شاب ينتقم من أصدقائه ردًا على مزاحهم معه

عادل الحربي (صدى):

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشاب سعودي قرر أن يرد على مقلب نفذه فيه أصدقائه من قبل.

أوضح الفيديو المتدوال، أن الشاب قرر الإنتقام من أصدقائه الثلاثة، فوضع ماءً وصابونًا في الصالة، ثم قام بتوجيه الألعاب النارية عليهم في غرفتهم، فهربوا إلى الصالة ليتفاجؤوا بأرضيتها اللزجة، حيث بدأوا يتزلجون عليها رغمًا عنهم، كما فعلوا مع صديقهم من قبل.

وفي وقت سابق ” انتشر مقطع فيديو ” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهرشاب يلعب مع أصدقائه بكل براءة، قبل تنفيذهم مقلبًا فيه بجعله يتزلج ويسقط أكثر من مرة على أرضية الغرفة لوضعهم صابوناً عليها، ودفعه في كل مرة يقوم فيها.

وحصل ” الفيديو ” ، على تفاعل كبير وتعليقات كثيرة من قبل المغردين الذين أكدوا أن ” المزحة كانت ثقيلة نوعاً ما ” .