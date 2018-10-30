العثور على 24 جثة من ضحايا طائرة إندونيسيا المنكوبة

جاكرتا(صدى):

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، عن انتشال 24 جثة من أصل 189 فردا قضوا في حادث تحطم طائرة أمس بعد دقائق من إقلاعها.

وتجري العديد من طواقم الإنقاذ بمنطقة سقوط الطائرة في بحر جاوة قبالة سواحل منطقة كراوانغ بإقليم جاوة الغربية، عملية البحث، حيث أسفرت عن انتشال بعض المتعلقات الشخصية مثل الهواتف والمحافظ الجلدية والحقائب.

وقالت مصادر إن تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة جاكرتا، حيث أن الجثث ممزقة إلى أشلاء، و الكيس الواحد من الممكن أن يكون فيه أكثر من ضحية.