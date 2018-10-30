بالفيديو.. لبؤة تغرز أنيابها في وجه طفلة

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو مرعب، مدرب سيرك يفقد سيطرته على لبؤة؛ ما تسبب في حادث مؤلم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وكانت الطفلة تلوّح بعلمٍ صغيرٍ عندما هربت اللبؤة من مدربها واتجهت ناحية الطفلة وكسرت حاجز الأمان، ثم عضت الفتاة في وجهها وصدرها.

يذكر أن الفتاة نجت من الهجوم المروع، لكن الأطباء أكدوا أنها ستصاب بندوب مدى الحياة بعد إصابتها بجروح خطيرة في الوجه والصدر.