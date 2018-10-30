بالفيديو.. بعد اتهامها بالماسونية.. إيمان العاصي تكشف معنى وشم ذراعها
كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن معنى الوشم الذي رسمته على ذراعها، بعد الاتهامات التي وجهت لها بتشجيع الفكر الماسوني.
وأوضحت إيمان خلال استضافتها في برنامج ” عسل أبيض ” ، أنه مكوّن من اسم ابنتها ريتاج ومثلث، معلقة: ” أنا من مواليد برج العذراء، وكل برج من الأبراج له رمز، والعذراء يرمز للأرض بمحتوياتها بهذا المثلث الذي ارسمه على ذراعي ” .
وبذلك نفت إيمان القصص الغريبة التي سبق وانتشرت عن معنى وشمها، وقصته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37349 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاءالله عليها
أقرب مخرج😉
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣