بالفيديو.. بعد اتهامها بالماسونية.. إيمان العاصي تكشف معنى وشم ذراعها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن معنى الوشم الذي رسمته على ذراعها، بعد الاتهامات التي وجهت لها بتشجيع الفكر الماسوني.

وأوضحت إيمان خلال استضافتها في برنامج ” عسل أبيض ” ، أنه مكوّن من اسم ابنتها ريتاج ومثلث، معلقة: ” أنا من مواليد برج العذراء، وكل برج من الأبراج له رمز، والعذراء يرمز للأرض بمحتوياتها بهذا المثلث الذي ارسمه على ذراعي ” .

وبذلك نفت إيمان القصص الغريبة التي سبق وانتشرت عن معنى وشمها، وقصته.