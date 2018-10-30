بالفيديو.. ابنة فيفي عبده تكشف سبب زواجها مبكرا.. فما علاقة والدتها!

أماني الغامدي(صدى):

كشفت عزة مجاهد ابنة النجمة المصرية فيفي عبده عن سبب زواجها في عمر مبكر، وتحدثت عن قساوة والدتها معها خلال طفولتها.

وأوضحت ” مجاهد ” ان والدتها كانت في غاية القساوة معها، حيث كانت تمنعها من الذهاب للقاء اصدقائها او البقاء معهم، وتجبرهم على البقاء في المنزل أو الخروج معها الى اماكن التصوير دون أن يحق لهن الخروج من المنزل بمفردهن.

وعن أسباب زواجها المبكر، قالت ان زوجها رجل الأعمال الراحل محمود الدسوقي كان قريباً للعائلة، وحضر الى منزل والديها وتقدم منها، وكانت في السادسة عشر من عمرها، وكانت في تلك الفترة تحلم بفستان الزفاف الابيض والطرحة والمكياج، ولكن والدتها اجبرتها على الزواج مباشرة لانها لا ترضى بالخطوبة والخروج مع الشاب بمفردها معه.

الجدير بالذكر أن عزة شاركت في تجارب عدة في مجال التمثيل، من ابرزها كيد النساء 2، مع فيفي عبده ونبيلة عبيد، من إخراج أحمد البدري، والقاصرات، مع صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري، للمخرج مجدي أبو عميرة، ويا أنا يا أنت مع فيفي عبده وسمية الخشاب، من إخراج ياسر زايد.