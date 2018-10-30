بالصور.. السيول تمنع وصول معلمي ومعلمات ” بني يزيد ” إلى مدارسهم

نايف السالم(صدى):

منع سيل وادي الليث شرق محافظة الليث، معلمي ومعلمات مدارس قطاع ” بني يزيد ” من الوصول إلى مدارسهم اليوم الثلاثاء بعد هطول الأمطار الغزيرة.

و يذكر أن الليث، شهدت جريان السيول المنقولة كان أولها عبر وادي الشاقة جنوب الليث قادماً من مرتفعات محافظة أضم.

وكان السيل الآخر بمزلقان غميقة شرق المحافظة؛ جراء الأمطار الغزيرة على محافظة أضم ومراكز بني يزيد وجدم.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من استمرار هطول الأمطار الرعدية المثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.