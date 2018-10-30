بالصور.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقود جرفته السيول في تربة

علي القحطاني(صدى):

واصلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بتربة البحث عن مفقود جرفته السيول منذ مساء يوم أمس، إثر ما شهدته محافظة تربة، يوم أمس، من أمطار غزيرة.

وباشرت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني البلاغات بمعدات مزودة بتقنيات حديثة، مثل الكشافات، والحبال وغيرها، حيث تمكنت من إنقاذ 13 حالة في 5 مواقع مختلفة، وهي على النحو التالي ” شعيب معتق طريق حضن، وشعيب العباسية، والقوامة، وشعيب مر، والغرابة ” .

وقال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إن فرق الإنقاذ التابعة لمدني تربة تباشر عمليات البحث عن مفقود جرفته السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم، وما زالت العمليات قائمة بعد العثور على المركبة التي كان يستقلها أثناء عبور وادي تربة بالقرب من هجرة العباسية.