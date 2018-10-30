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” صوفيا ” تحصل على أول تأشيرة روبوت عقب منحها الجنسية السعودية

” صوفيا ” تحصل على أول تأشيرة روبوت عقب منحها الجنسية السعودية
علي القحطاني (صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وصول الروبوت ” صوفيا ” التي صُممت على غرار أودري هيبورن، من قبل شركة « Hanson Robotics » في هونغ كونغ، والحاصلة على الجنسية السعودية العام الماضي، إلى ” أذربيجان ” للمشاركة في مؤتمر تقني.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” صوفيا ” ستكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر، وأنها حضر حفل افتتاح مركز خدمة جديد بنته شبكة الخدمات والتقييم الأذربيجانية (Asan)، وهو منصة الحكومة الإلكترونية في البلاد برفقة الرئيس ” إلهام علييف ” .

وبعد تسلم جميع خدمات الحكومة الإلكترونية في أذربيجان، أصدر «Asan» تأشيرة إلكترونية للروبوت ” صوفيا ” عند وصولها إلى مطار باكو الدولي.

ومن جانبه أوضح مبتكر الروبوت ” صوفيا ” في مايو الماضي، أنها ستحصل على الحقوق المدنية كالبشر بحلول عام 2045، بما في ذلك الحق في الزواج من الناس والروبوتات الأخرى.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 46 دقيقة

هههههه
شر البلية ما يضحك

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 37 دقيقة

اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العقل
العالم انهبلوا ماندري وش السالفة

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