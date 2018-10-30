” صوفيا ” تحصل على أول تأشيرة روبوت عقب منحها الجنسية السعودية

علي القحطاني (صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وصول الروبوت ” صوفيا ” التي صُممت على غرار أودري هيبورن، من قبل شركة « Hanson Robotics » في هونغ كونغ، والحاصلة على الجنسية السعودية العام الماضي، إلى ” أذربيجان ” للمشاركة في مؤتمر تقني.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” صوفيا ” ستكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر، وأنها حضر حفل افتتاح مركز خدمة جديد بنته شبكة الخدمات والتقييم الأذربيجانية (Asan)، وهو منصة الحكومة الإلكترونية في البلاد برفقة الرئيس ” إلهام علييف ” .

وبعد تسلم جميع خدمات الحكومة الإلكترونية في أذربيجان، أصدر «Asan» تأشيرة إلكترونية للروبوت ” صوفيا ” عند وصولها إلى مطار باكو الدولي.

ومن جانبه أوضح مبتكر الروبوت ” صوفيا ” في مايو الماضي، أنها ستحصل على الحقوق المدنية كالبشر بحلول عام 2045، بما في ذلك الحق في الزواج من الناس والروبوتات الأخرى.