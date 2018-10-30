لكزس ES 2019 تزود بباقة أجزاء TRD F Sport وكاميرات خارجية بسعر 2000 دولار

طوكيو(صدى):

بالتعاون مع TRD, كشف لكزس عن F Sport Parts بالتزامن مع طرحها موديل ES السيدان الجديد في اليابان ، ويعتبر TRD مثل معدل خاص بسيارات تويوتا بصورة رسمية ، ولكن ليس من المعتاد أن نرى عمليات بيع لأجزاء وقطع لسيارات لكزس ولكن TRD هنا مثل قطع M Performance لعلامة BMW والتي تقدم للسيارات بباقة M Sport.

وأرخص ما يتم توفيره يتمثل في أغطية المرايا الخارجية الأيروديناميكية التي تباع بسعر 500 دولار , مع اسبويلر أمامي بدون طلاء بسعر 1000 دولار ولكن أفضل ما يمكن توفيره للسيارة السيدان باقة full Black Edition مع اسبويلر أمامي وعتبات جانبية ومشتت خلفي باللون الأسود بسعر 5700 دولار مع توفر اسبويلر بلون السيارة فوق باب الحقيبة الخلفية.

كما توجد تغييرات كذلك في الشاسيه يمكن الحصول عليها من خلال TRD, كما تأتي باقة Black مع عجلات 20 بوصة ونظام عادم رباعي المخارج مع عجلات سوداء بصورة اختيارية, وتباع ES بصورة حصرية بمحرك 2.5 لتر بقوة 300 حصان كما يرافق المحرك التقليدي محركات كهربائية ونظام دفع أمامي.

ولا يمكن في الولايات المتحدة الحصول على ES بالمرايا الخارجية في صورة كاميرات رقمية على عكس اليابان التي تتوفر فيها هذه الميزة في السيارة بسعر 2000 دولار .