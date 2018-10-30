الكشف عن عدد الألغام التي أزالها ” مسام ” باليمن خلال 3 أشهر

سعيد العجل(صدى):

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران زراعة الألغام في في المناطق السكنية اليمنية، حيث تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في البر والبحر دون خريطة توضح أماكنها.

وفي هذا السياق، واصل المشروع السعودي لنزع الألغام ” مسام ” مهامه في اليمن لإزالة الألغام؛ حيث نجح في نزع ” 77 لغما مضادا للأفراد، و3,116 لغما مضادا للآليات، و1,817 عبوة ناسفة، و146 ذخيرة غير منفجرة ” ، وذلك خلال 3 أشهر.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق مشروع ” مسام ” قبل شهور عدة، وهو معني بنزع الألغام في اليمن عبر كوادر سعودية وخبرات عالمية، تعمل من خلاله على إزالة الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإيرانية بالأراضي اليمنية.