الفوزان: المجتمع يتعايش مع الوافدين بحب وكرم

حمود العنزي(صدى):

صرح الدكتور عبدالله الفوزان، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن المجتمع السعودي قيادته أصيله كما أنه يتقبل الوافدين و يتعايش مع الوافدين بحب وكرم ، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر على شاشة قنوات روتانا خليجية .

ورأى الفوزان أن موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” قاعدة مهمة للتواصل بين الأخرين لنشر الإيجابية ، وليس للتخوين ضد الوطن ، كما أكد على ضرورة الحياد في بعض المواقف ، وخلق الشباب فرصاَ لذاته ، وحل مشاكله بالدخول إلى سوق بمساعدة المسؤولين.

يذكر أن الإعلامي عبدالله المديفر يستضيف في برنامجه “في الصورة” العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع السعودي ،ويعرض مساء كل إثنين الساعة العاشرة على قناة روتانا خليجية.