أكثر من 21 مليون خدمة نفذتها الجوازات في عام 1439هـ

الرياض(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات خدماتها الإلكترونية لعام 1439هـ، تضمنت مجموع خدمات الجوازات الإلكترونية المنفذة عبر منصتي ( أبشر ، مقيم ) وعن طريق إدارات الجوازات في جميع مناطق المملكة، وفق الآتي : بلغ إجمالي خدمات الجوازات المنفذة عبر منصة مقيم لعام 1439هـ : 11,337,028 خدمة, وبلغ إجمالي خدمات الجوازات المنفذة عبر منصة أبشر لعام 1439هـ :

9,038,996 خدمة, فيما بلغ إجمالي خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لعام 1439هـ : 1,451,554 خدمة.

واشتملت الإحصائية على جميع خدمات الجوازات المقدمة للمستفيدين التي منها : إصدار هوية مقيم, تجديد هوية مقيم, إصدار تأشيرة الخروج والعودة, إصدار تأشيرة الخروج والعودة المتعددة, إصدار تأشيرة الخروج النهائي, تسجيل جواز سفر جديد, نقل الخدمات, اصدار وتجديد جواز السفر السعودي, فيما بلغ مجموع خدمات الجوازات المنفذة لعام 1439هـ ( 21.827.578 ) خدمة مقدمة للمستفيدين .

ودعت المديرية, جميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتعددة لتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، وخصصت الجوازات قنوات للتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: [email protected], والحساب الرسمي للجوازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA, ومركز الاتصال الموحد: 992 .