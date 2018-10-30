القبض على عنصرين إرهابيين وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر

الجزائر(صدى):

قبض الجيش الجزائري على عنصري دعم وإسناد للجماعات الإرهابية بمحافظة بومرداس شمال البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر أخرى من الجيش أوقفت في عمليات متفرقة 30 مهرباً بمدينتي تمنراست وعين قزام وصادرت منهم 11 جهاز كشف عن المعادن وتسع مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط ومعدات تفجير وخمس مركبات رباعية الدفع وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن بمدينتي تلمسان وبسكرة أوقفت 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.